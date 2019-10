Sequestro di beni all'imprenditore Piattella, il questore: "Colpita l'imprenditoria malata" | IL VIDEO

"Con l'operazione di oggi e il sequestro preventivo dei beni di Antonio Piattella è stato inferto un colpo all'imprenditoria malata della provincia di Latina". Esordisce così il questore Rosaria Amato spiegando il provvedimento emesso dal tribunale di Roma e proposto dalla Questura di Latina e dalla Procura della Repubblica di Roma a carico dell'imprenditore Antonio Piattella di Aprilia. "Il tessuto imprenditoriale pontino - ha aggiunto Rosaria Amato - per larga parte ha avuto commistioni con la criminalità ma va detto che non tutto il tessuto imprenditoriale è malato e che l'attività di oggi va proprio a favore degli imprenditori sani: è un ulteriore sprone a comportarsi in maniera corretta".