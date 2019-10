Sgomberata la villa di Antonio Ciarelli in via Andromeda | IL VIDEO

E’ stata sgomberata questa mattina, 24 ottobre, la villa in via Andromeda oggetto di una confisca nei confronti di Antonio Ciarelli, capostipite dell’omonimo gruppo criminale. Sul posto polizia, carabinieri, polizia locale e Guardia di Finanza e sanitari del 118; le coordinate sono state dalla Questura di Latina. Il provvedimento è stato emesso dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.