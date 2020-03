Incidente a Sonnino, auto nel dirupo: l’intervento dei vigili del fuoco | IL VIDEO

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, sulla strada provincia Sonninese a Sonnino. Necessario sul posto anche l’intervento dei vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione, e per cause in fase di accertamenti, un’auto è finita fuori strada cadendo in un dirupo a circa 30 mt dalla strada. Sul posto i vigili del fuoco di Terracina che hanno operato, con l’ausilio del nucleo Saf della centrale di Latina, per recuperare il conducente poi trasportato in eliambulanza in ospedale, e per recuperare con un’autogru la vettura.