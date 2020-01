Terracina, travolge due pedoni nella zona della movida: il momento dell'investimento | IL VIDEO

E’ stato convalidato oggi l’arresto del giovane di 29 anni finito in manette domenica scorsa a Terracina accusato di aver investito con l'auto due pedoni nella zona della movida la notte precedente, quella di sabato 25 gennaio.

La Questura di Latina ha diffuso oggi il video, estrapolato dalle telecamere di videosorveglianza, del momento dell’investimento avvenuto dopo una lite per la viabilità intorno alle 3 di notte in via del Porto. Fondamentale per la ricostruzione di quanto accaduto si sono rivelate proprio le immagini dei sistemi di videosorveglianze presenti nella zona, oltre che le dichiarazioni dei testimoni.

Il 29enne arrestato domenica è accusato di tentato omicidio plurimo; per il giudice che oggi ha convalidato l’arresto “non può addursi alcuna legittima difesa eventualmente scaturita da una discussione per motivi stradali ma piuttosto una deliberata volontà di investire violentemente i passanti intendendo così attuare il proposito criminoso di uccidere”.