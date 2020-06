Case popolari, l'assessore Valeriani illustra il progetto Ater per Terracina | IL VIDEO

Quaranta nuovi alloggi popolari e non solo: è l'assessore regionale alle Politiche Abitative Massimiliano Valeriani ad illustrare il progetto in cantiere per Terracina e che dovrebbe partire ad inizio 2022. "Una vera e propria operazione di rigenerazione urbana" ha definito l'assessore il piano dell'Ater di Latina risultato tra i migliori rispetto a quelli presentati rispondendo ad un bando regionale e che sarà destinatario di un finanzaimento statale di quasi 6 milioni di eruo a fronte di un investimento totale di circa 7 milioni di eruo. Prevede la demolizione di due palazzine nei pressi di via Leopardi e la loro ricostruzione in un ambito urbano che sarà completamente trasformato.

"Puntiamo a fare interventi che riqualifichino sul piano urbanistico i quartieri e contribuiscono a cambiare il volto delle nostre città. Questo era un bando importante finalizzato a finanziare interventi pubblici o dei Comuni o delle Ater in ambiuti urbani con più di 50mila abitanti