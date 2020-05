Furto al centro Lestrella: bancomat sradicato e portato via, come hanno agito i ladri | IL VIDEO

Furto a segno nella notte appena trascorsa al centro Lestrella nella zona della Q4 a Latina: i ladri hanno sradicato il bancomat servendosi di un carro attrezzi su cui poi lo hanno caricato prima di allontanarsi per le vie del quartiere alla periferia del capoluogo. Nelle scorse ore è circolato anche sui social un video che immortala la banda in azione: girato da un cittadino riprende i ladri mentre operano indisturbati e con tutta calma. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia.