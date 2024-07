In vacanza con Fido e Micio: i consigli per stare bene con il nostro quattro zampe

Le vacanze sono il periodo dell’anno che tutti aspettano perché finalmente dopo mesi di lavoro e impegni possiamo staccare la spina e concederci un po’ di relax. Un viaggio che si rispetti deve essere fatto in compagnia degli amici, dei familiari o delle persone a cui vogliamo bene. I cani e i gatti rappresentano tutto questo per le persone che hanno deciso di condividere la vita con i quatto zampe, quindi partire senza di loro è impossibile.

Per far sì che le vacanze siano degne di questo nome e che siano un momento di svago anche per Fido e Micio è importante organizzarle al meglio facendo attenzione a piccole accortezze.

Prima di partire bisogna consultare il veterinario

Chi ha un cane o un gatto in casa è molto attento al loro benessere e questo vale anche quando si parte per una vacanza. Prima di organizzare il viaggio, quindi è utile effettuare una visita dal veterinario, un’occasione per sottoporre il quattro zampe a un controllo generale.

Solo un esperto poi, sarà in grado di darci i consigli utili per affrontare ogni tipo di situazione. Un peloso particolarmente ansioso potrebbe vivere male gli spostamenti o l’adattamento in un luogo per lui nuovo. Ecco dunque che il professionista potrebbe suggerirci come comportarci se ci troviamo in questa situazione. Altrettanto importante è conoscere tutte le regole e i documenti da avere quando si va fuori dall’Italia. Se ad esempio rimaniamo nell’Unione Europea, è sufficiente che il nostro animale domestico sia fornito di tatuaggio o microchip, mentre per quanto riguarda le vaccinazioni, molto dipende dal paese in cui ci rechiamo.

Scegliere gli hotel pet friendly

Se abbiamo scelto la destinazione o siamo indecisi sulla meta del viaggio, prima di tutto dobbiamo assicurarci che in città ci siano hotel pet friendly. Queste strutture ricettive non solo accolgono gli animali domestici, ma sono attrezzate per fargli vivere un soggiorno da sogno. La loro caratteristica è quella di riservare ai pet standard di sicurezza elevati, un kit di benvenuto con il necessario e anche un piano alimentare che va incontro alle loro necessità. Inoltre, offrono una serie di servizi come aree gioco e addestratori qualificati.

Questo tipo di struttura ricettiva è talmente tanto diffusa che è presente non solo negli hotel, ma anche nelle case vacanze.

Dove andare con gli animali

Certi di aver trovato un hotel pet friendly, è necessario capire cosa fare in compagnia del peloso. Se vogliamo andare al mare, dobbiamo scegliere località con spiagge accessibili anche ai cani.

Lo stesso vale per la montagna, qui siamo più liberi di muoverci, ma ricordando di tenere il nostro quattro zampe sempre al guinzaglio. Per quanto riguarda le città d’arte, invece, ci sono molti musei che consentono anche l’accesso ai cani un modo per condividere una nuova esperienza con loro.

Scegliere il mezzo adatto ai cani e ai gatti

I viaggi in auto sono la migliore soluzione se abbiamo voglia di goderci totalmente la vacanza e anche la più pratica perché è possibile gestire meglio le necessità di Fido o Micio. Nonostante questo, comunque bisogna prendere delle precauzioni come ad esempio fare delle pause ogni volta che noi e il nostro animale domestico ne abbiamo bisogno. Acqua e ciotole sono fondamentali per far bere il pet e occorre evitare di viaggiare nelle ore più calde. Le temperature alte dell’abitacolo potrebbero infatti stressare il peloso. Anche se molte automobili sono dotate di aria condizionata, quest’ultima non fa bene al quattro zampe, meglio dunque tenere il finestrino leggermente abbassato.

Nel caso di una vacanza all’estero o non si voglia viaggiare in macchina ci sono alternative come l’aereo, il treno e il traghetto. Molte compagnie consentono di portare a bordo un animale domestico ma ognuna di esse ha delle regole su cui informarsi adeguatamente prima di partire.

Se non possiamo portarli con noi dove lasciarli?

Ci sono dei casi in cui non possiamo partire con il nostro amico a quattro zampe e siamo costretti a lasciarli a casa. La soluzione più comoda è quella di affidarli a persone di fiducia che si prenderanno cura di loro.

Se non è possibile, possiamo rivolgerci ai pet sitter o alle pensioni per animali domestici con personale qualificato. In entrambi i casi bisogna far abituare i pelosi a questo cambio gradualmente, quindi è bene contattare il personale e farlo incontrare con Fido e Micio qualche settimana prima.

Articolo originale su Today.it