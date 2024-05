Messa in sicurezza delle strade: ripartono i lavori in via Carano

Prosegue l’impegno della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia per la messa in sicurezza delle strade del territorio. Dopo l’intervento effettuato nei mesi passati sul primo tratto, a partire da domani, lunedì 20 maggio, ripartiranno i lavori di messa in sicurezza di via Carano. L’obiettivo dell'amministrazione, che ha segnalato alla Provincia l’esigenza di provvedere alla sistemazione del manto stradale, è quello di garantire il rispetto degli standard di sicurezza anche sulle strade periferiche non di competenza diretta. Grazie a questo impegno sinergico è stato così possibile procedere già nel mese di dicembre con la messa in sicurezza di un lungo tratto di via Carano.

“Il dialogo costante tra le amministrazioni – rimarca l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni - porta beneficio alla collettività. Gli uffici del settore hanno tempestivamente segnalato alla Provincia l’esigenza di intervenire nel tratto di via Carano che dalla rotatoria all’incrocio con via Spaccasassi conduce a Cisterna. A partire da lunedì verrà sistemato il tratto per altri due chilometri. Un lavoro importante per la messa a norma e la messa in sicurezza delle nostre strade”.