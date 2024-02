La fortuna bacia ancora la provincia di Latina, vinti 15mila euro al 10eLotto

Dopo la tripletta nell’estrazione dello scorso venerdì 2 febbraio, si vince ancora nella provincia di Latina al gioco del 10eLotto. E’ successo nell’ultimo concorso quando, come come riporta Agipronews, proprio nel capoluogo è stato messo a segno un 7 Doppio Oro da 15 mila euro.

Solo pochi giorni fa, grazie a tre giocate che si sono rivelate fortunate, tra Terracina, Fondi e Lenola erano stati vinti circa 40mila euro. Oggi invece a festeggiare è la città capoluogo, Latina.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 419 milioni di euro in questo 2024.