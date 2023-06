10 e Lotto fortunato per la provincia pontina: centrato un 9 Oro da 50mila euro

E’ un periodo fortunato per il Lazio, e in particolare la provincia di Latina. Nell’ultima estrazione di ieri, 22 giugno, per il Lotto e il 10 e Lotto le maggiori vincite sono state registrate, infatti, proprio nel territorio pontino e nella capitale.

Per quanto riguarda proprio il 10 e Lotto ha regalato a Terracina, dove è stato centrato un 9 Oro, una vincita da 50mila euro: con una giocata da 5 euro, infatti, proprio nella città sul litorale pontino sono stato indovinati nove numeri su dieci.

Per quanto riguarda il Lotto, a Roma, come riporta l'agenzia Agimeg, dopo la vincita da 47.500 euro di pochi giorni fa al Lotto, nell’ultima estrazione è andata ancora meglio ed è arrivato un altro bel colpo per un fortunato della Capitale: ben 237.500 euro grazie a un terno sulla ruota di Firenze.