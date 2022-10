10eLotto: centrata una vincita da 50mila euro grazie ad un 9 Oro

Il 10eLotto premia ancora una volta il Lazio, ed in particolare la provincia di Latina. Come riporta Agipronews, inftti, a Terracina sono stati vinti 50mila euro grazie ad un 9 Oro centrato da un fortunato giocatore.

Non è la prima volta che la provincia pontina viene baciata dalla dea bendata nel gioco 10eLotto: grazie ad un 4 Doppio Oro questa estate sono stati vinti, infatti, 40mila euro a Sezze.

L'ultimo concorso, che si è rivelato particolarmente fortunato per la città di Terracina, ha invece distribuito 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.