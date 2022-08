10eLotto: vincita da 50mila euro grazie ad un ‘9’ Oro

Sorride al Lazio la fortuna con un’altra vincita centrata al gioco del 10eLotto. Questa volta la dea bendata è arrivata a Pomezia dove grazie ‘9’ Oro in un’estrazione frequente, infatti, il fortunato giocatore si è portato a casa 50mila euro.

Sempre nel Lazio, ma questa volta a Tivoli, come riporta Agipronews, è stato indovinato invece un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall'inizio dell'anno.