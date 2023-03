Anche Latina celebra i 100 anni dell’Aeronautica Militare: iniziative ed eventi

Anche Latina si prepara a celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare, ricorrenza che cade il 28 marzo, giorno esatto della sua fondazione costituzione come Forza Armata autonoma.

Per l’importante traguardo raggiunto sono state organizzate in tutta Italia numerose attività e non fa eccezione neanche il capoluogo pontino. Nell’ambito delle celebrazioni, infatti, anche la 4a Brigata di Borgo Piave, in concorso con il 70° Stormo, ha preparato una serie di eventi che consentiranno alla cittadinanza di conoscere meglio l’Aeronautica Militare attuale, futura e la sua storia.

In particolare, dal 26 al 28 marzo, sarà organizzata una mostra statica e storiografica in piazza del Popolo a Latina, di cui sono in corso in queste ore le operazioni di allestimento proprio nel cuore della città. Proprio il 28 marzo, data di effettiva costituzione dell’Aeronautica Militare, oltre alla mostra, sono previsti poi due eventi principali: la deposizione di una corona di alloro in largo degli Aviatori e una cerimonia militare in piazza del Popolo. Nella stessa giornata le basi pontine saranno aperte al pubblico con un “Open Day” che si svolgerà in contemporanea con tutte le basi aeronautiche nazionali.

“Tutte le iniziative, gli eventi e le principali manifestazioni della Forza Armata - viene spiegato attraverso una nota -, nonché parte del ricavato dalle vendite del Calendario 2023 e le donazioni volontarie del personale e di privati, sosterranno l’iniziativa solidale ‘Un dono dal cielo per Airc’, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di Oncologia Molecolare di Airc”.