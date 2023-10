Nel weekend raccolte 3 tonnellate di rifiuti: nel parco del Circeo abbandonati wc, frigoriferi e tv

Oltre tre tonnellate di rifiuti raccolti, sei appuntamenti e 200 volontari all’opera: sono questi i numeri dell’ultima iniziativa di Plastic Free che si è tenuta nella provincia di Latina nell’ambito della campagna nazionale “Sea & Rivers”. Provincia di Latina che ha risposto con entusiasmo alla chiamata all'azione, dimostrando un forte impegno nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

A livello nazionale la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 13.400 volontari in ben 259 appuntamenti di pulizia ambientale che hanno permesso di liberare il Paese da 132mila chili di plastica e rifiuti abbandonati. Il Lazio ha contribuito con 16 appuntamenti dove sono stati raccolti 11.590 chilogrammi grazie all'impegno di 897 volontari.

Numeri importanti che testimoniano la valenza di iniziative come queste ma che dall’altro lato restituiscono l’immagine di città in cui la presenza di incivili che abbandonano rifiuti in strada è ancora molto alta. “Questi risultati - commentano i referenti locali di Plastic Free - dimostrano l'importanza della collaborazione tra comunità, associazioni e volontari nell'affrontare la sfida dell'inquinamento da plastica e nell'educare la società verso un futuro più sostenibile e privo di plastica. Continueremo a lottare per un ambiente più pulito e salutare per tutti”.

Oltre 3 tonnellate di rifiuti raccolti in provincia

Sono stati 6 gli eventi realizzati in provincia nel fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. A Sabaudia il suggestivo bosco in via Vicario, all’interno del Parco Nazionale del Circeo, sotto la guida dei referenti Adriano e Silvia Salvatori, è stato ripulito da ben 2 tonnellate e mezzo di rifiuti. Durante l’azione di pulizia sono stati trovati anche oggetti ingombranti come televisori, frigoriferi, congelatori, wc domestici e persino uno scaldabagno. Un successo comunque per l’iniziativa, commentano i referenti locali, che “è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di 110 volontari e numerose associazioni, tra cui ‘Natura Noi’, ‘Circeo Attivo’, ‘Qua la Zampa Latina’, ‘Noi Siamo i Giovani di Sabaudia’, ‘Ludofantasy Sabaudia’, ‘AMare’, ‘Latinautismo’, ‘Polvere di Fate’, ‘Guardia Agroforestale Provinciale’, ‘Croce Rossa Italiana Comitato di Latina’, e ‘I Liberi Netturbini Potini’”.

A Pontinia, Daniela Lombardi ha organizzato una passeggiata ecologica nei dintorni di piazza Roma che ha portato alla raccolta di 400 chili di rifiuti, grazie alla partecipazione di oltre 50 volontari. “È stato un segno tangibile della sensibilizzazione della comunità verso questa causa importante” commentano ancora i referenti pontini di Plastic Free. A Lenola, al suo primo evento organizzato da Francesco Guglietta nel boschetto di via San Martino con la collaborazione dell'associazione "Carpe Diem" e delle "Guardie Ambientali d’Italia", i volontari hanno affrontato una situazione preoccupante: una famiglia di ricci aveva costruito la sua tana sotto a un vecchio materasso, circondata da buste di plastica. Con il lavoro di 35 persone e l'aiuto dei bambini, sono stati rimossi 250 chili di rifiuti, tra cui 9 copertoni, un lavandino da cucina completo e numerosi oggetti ingombranti.

Altra tappa a Fondi dove nonostante il caldo estivo 22 volontari sotto la guida di Tina di Fazio hanno preso parte all'azione in via Roma, località Ponte Selce, riempiendo oltre 10 sacchi di rifiuti equivalenti a 100 chili. Entusiasta la partecipazione dei cittadini, compresi i bambini, e grande l’apprezzamento espresso dai passanti tanto che alla fine della raccolta ogni volontario ha ricevuto una borraccia Naturasi in segno di gratitudine. La spiaggia nei pressi di Rio Martina è stata la zona scelta a Latina per l’appuntamento di sabato, organizzata da Virginia ed Elena Fiorini, con l’attenzione focalizzata soprattutto sulle microplastiche: grazie alla collaborazione di 15 volontari sono stati raccolti numerosi bastoncini di cotton fioc, tappi di plastica, cicche di sigarette e frammenti di plastica, per un totale impressionante di 30 chili di microplastiche.

L’appuntamento di Maenza è stato invece annullato come forma di rispetto nei confronti della famiglia di Ludovico Passeri, il ragazzo di 25 anni morto venerdì 29 settembre dopo essere stato schiacciato dal suo trattore mentre lavorava. Sarà presto decisa una nuova data.