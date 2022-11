Celebrazioni per il 4 Novembre a Latina, come cambia la circolazione: le strade chiuse e i divieti

Sono in programma anche a Latina per il 4 novembre le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Nel capoluogo per la mattinata di venerdì è prevista una cerimonia con corteo che da piazza San Marco raggiungerà il Parco Falcone Borsellino dove è prevista la deposizione di una corona di alloro al Monumento dei Caduti.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono quindi state apportate delle modifiche alla circolazione stradale, prevedendo la chiusura di alcune via e una serie di divieti. “Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico" si legge appunto in un’ordinanza del Comune - è indispensabile la modifica alla disciplina della circolazione e della sosta” lungo il percorso.

Nello specifico viene istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza San Marco (tratto compreso tra corso della Repubblica e via Sisto V) dalle 8 alle 13 del 4 novembre e comunque sino al termine della cerimonia, eccetto mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso; l’istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Gramsci e via Zeppieri sempre dalle 8 alle 13, quello di divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in largo Silvestri dalle 08 alle 19 e in Via N. Sauro dalle 8 alle ore 13.