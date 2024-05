I 50 anni di Unicef Italia, a Latina le celebrazioni regionali: “Sarà una giornata di festa”

Latina è stata scelta come location per gli eventi al livello regionale per celebrare il 50° anniversario della fondazione di Unicef Italia. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ha infatti deciso di tenere le celebrazioni dell’importante ricorrenza, per quanto riguarda i comitati provinciali del Lazio, nel capoluogo pontino.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 maggio alle 9 in piazza San Marco dove, oltre a quelli del capoluogo, arriveranno anche gli alunni delle scuole di Roma, Viterbo e Frosinone e saranno accolti dalla presidente del comitato provinciale di Latina per l’Unicef Michela Verga. Saranno poi presenti anche la sindaca Matilde Celentano, il prefetto Maurizio Falco, il procuratore capo Giuseppe De Falco, il senatore Nicola Calandrini, il comandante dei carabinieri forestali Vittorio Iansiti, il consigliere regionale Angelo Tripodi, il consigliere provinciale Renzo Scalco, l’assessore all’Istruzione del Comune di Latina Francesca Tesone e quello all’Urbanistica Annalisa Muzio, il presidente nazionale Unicef Carmela Pace, il direttore generale Unicef Paolo Rozera, il capo ufficio volontari Unicef Luca Natale, il presidente del comitato regionale Unicef Antonio Gargaruti e i presidenti dei comitati provinciali di Roma, David Santodonato, di Viterbo, Stefania Fioravanti, di Frosinone, Lucia Favilla, oltre al fotoreporter Rai Giammarco Sicuro, autore della mostra fotografica “Can you smile for me? – L’infanzia sperduta” presso il Museo Cambellotti.

Il programma degli eventi

Dopo l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte dell’orchestra dell’I.C. Monda-Volpi di Cisterna e il saluto delle autorità presenti alle 10:30, verrà inaugurata la mostra nella quale il fotoreporter racconta, attraverso una selezione di oltre 80 immagini, storie di dolore e di rinascita, di tristezza e di spensieratezza di tanti bambini che ha incontrato in alcune delle emergenze dove opera l’Unicef – con gli scatti e le installazioni artistiche donati al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia al fine di sostenere i progetti a favore della sopravvivenza e dello sviluppo di bambini e adolescenti in tanti drammatici scenari mondiali. Alle 12, invece, gli alunni delle scuole partiranno in corteo per la “Marcia dei diritti” verso piazza del Popolo, dove saranno allestiti dei laboratori-ludico sportivi rivolti ai bambini, mentre alle 13 si sposteranno verso il Museo di Piana delle Orme per la visita al Museo storico del giocattolo.

"Sarà una giornata di festa"

"È per noi un onore ospitare le celebrazioni per il 50° anniversario di Unicef Italia qui a Latina, dove arriveranno tutti i comitati del Lazio. Sarà una giornata di festa – ha commentato la presidente del comitato provinciale di Latina Michela Verga -. Voglio inoltre ricordare che, a partire da oggi, in tutti i negozi del centro è possibile acquistare i gadget Unicef della campagna ‘Cambiamo aria’, oltre alle storiche Pigotte realizzate dalle nostre volontarie. Infine, non posso che ringraziare, per il loro prezioso aiuto, i comitati provinciali Unicef del Lazio, il Comune di Latina e la sindaca Matilde Celentano, la direttrice del Museo Cambellotti Antonia Lo Rillo, la Protezione Civile – Sezione Passo Genovese ODV, l’Opes, il presidente Daniele Valerio e il segretario Davide Fiorello, la Latina Rugby, il presidente Massimiliano Malvezzi e Massimo Casconi, la Fondazione Maruzza Lefebvre, la presidente Elvira Silvia Lefebvre D’Ovidio, la segretaria generale Elena Castelli e la referente di Latina Enrichetta Tamburrino, la presidente provinciale di Confesercenti Susanna Gloria, la Cattedrale di San Marco e il parroco Don Francesco, l’Associazione Qua La Zampa Pet Therapy e il presidente Daniele Mercuri, Officina della fantasia e la presidente Antonella Castiello, Mixintime e Amilcare Milani e, infine, Europubblicità Action Up e Alberto Zambon”.