A Fossanova le celebrazioni per i 700 anni dalla canonizzazione di San Tommaso d’Aquino

Si celebra oggi, 18 luglio, il VII Centenario della canonizzazione di San Tommaso d’Aquino. Per l’occasione le diocesi di Latina, Sora e Frosinone invitano i fedeli alla solenne cerimonia eucaristica che si terrà alle 18,30 nell’abbazia di Fossanova, presieduta dall’Inviato speciale del Papa, il cardinale Marcello Semeraro, attuale prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Inoltre su richiesta del vescovo Mariano Crociata, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’indulgenza plenaria dal 18 luglio 2023, ricorrenza appunto dei 700 anni dalla canonizzazione del Dottore angelico e solenne apertura delle Celebrazioni Tommasiane, fino al 7 marzo 2025, chiusura delle stesse. Durante questo periodo, dunque, spiegano dalla diocesi di Latina “tutti i fedeli che visiteranno l’Abbazia di Fossanova e qui prenderanno parte ad una delle celebrazioni giubilari in onore di S. Tommaso d’Aquino, oppure si fermeranno in preghiera presso la “camera del transito” o presso le reliquie del Dottore angelico, possono conseguire l’Indulgenza plenaria alle seguenti condizioni:

- preghiera del Padre Nostro, professione di fede (Credo) e invocazione della Beata Vergine Maria e di San Tommaso d’Aquino, all’interno dell’Abbazia;

- celebrazione del sacramento della Riconciliazione, con la volontà di un effettivo distacco dal peccato, anche quello veniale;

- celebrazione eucaristica e comunione sacramentale;

- preghiera per il Santo Padre e per le sue intenzioni (Pater, Ave e Gloria).

La celebrazione del sacramento della Riconciliazione può avvenire anche negli otto giorni precedenti o successivi la visita all’Abbazia di Fossanova. L’indulgenza plenaria può essere applicata anche ai defunti. Gli anziani, i malati e tutti coloro che sono impossibilitati a partecipare fisicamente alle celebrazioni presso l’Abbazia di Fossanova possono ugualmente lucrare l’Indulgenza plenaria, alle solite condizioni, unendosi spiritualmente alle Celebrazioni Tommasiane e pregando davanti un’immagine del Dottore Angelico”.

Inoltre, al vescovo Mariano Crociata è stata concessa la facoltà di impartire la Benedizione Apostolica, per una volta a scelta, in una di queste ricorrenze giubilari.