L’esibizione delle Bande Militari per il 90° anniversario dalla fondazione di Sabaudia

Con un straordinario evento e di grande rilievo a livello nazionale, Sabaudia si prepara a celebrare il 90° anniversario dalla fondazione. La manifestazione, che è stata illustrata in una conferenza stampa, è in programma per sabato 29 luglio, e vede l'Amministrazione impegnata nell’organizzazione del "1° Festival Tattoo delle Bande delle Forze Armate e di Polizia", un'indimenticabile serata dedicata all'esibizione e alla celebrazione delle Bande Militari che segnerà un nuovo capitolo nella storia della città.

Non solo musica ma anche movimenti associati al ritmo che creeranno uno spettacolo emozionante per festeggiare l’importante anniversario della posa della prima pietra. A rendere unica la serata non saranno solo le Bande di Carabinieri, Esercito e Aeronautica, ma ci sarà anche la City of Rome Pipe Band, prima Banda di Cornamuse e Tamburi Scozzesi in Italia, gli Sbandieratori di Sermoneta e il Coro Annuntiatae Catores.

La manifestazione si svolgerà nella centralissima piazza del Comune, con inizio alle ore 21:30. “La scelta del luogo è determinata soprattutto dai positivi riscontri avuti in occasione di precedenti esibizioni di Bande Militari. Le passate esibizioni hanno sempre attirato un folto pubblico di residenti e turisti, specialmente in questo periodo estivo in cui la Città delle dune e il suo incantevole mare sono affollati di visitatori” spiegano dal Comune.

"Questo spettacolo sarà suggestivo ed emozionante. Le Bande delle Forze Armate e di Polizia daranno vita a una esibizione straordinaria che sono convinto riuscirà a toccare il cuore di tutti i presenti - ha commentato il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca -. È un'occasione unica per onorare il 90° anniversario di Sabaudia e per rendere omaggio alle forze dell'ordine e alle forze armate che svolgono un ruolo fondamentale nel preservare la sicurezza e la stabilità del nostro Paese".

Il "1° Festival Tattoo delle Bande delle Forze Armate e di Polizia" sarà una serata memorabile, un omaggio alla storia e alla tradizione, ma anche un'opportunità per avvicinare il pubblico a queste importanti realtà che operano quotidianamente per il bene della comunità. La serata sarà arricchita da momenti di grande spettacolo, cultura e condivisione, offrendo a tutti l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile.