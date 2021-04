Coronavirus, vaccinazioni sulle isole di Ponza e Ventotene: aperte le prenotazioni

La Asl ha indicato quali sono le categorie interessate da questo ciclo di vaccinazione che prende il via il 3 maggio e coinvolgerà circa 800 persone. Come fare per prenotarsi

Dopo gli over 80, riprendono le vaccinazioni contro il coronavirus sulle isola di Ponza e Ventotene. Dopo l’annuncio di ieri da parte dell’assessore alla Sanità della Regione Alessio D’Amato, la conferma arriva dalla Asl di Latina che ha indicato anche quali sono le categorie a cui verranno somministrate le dosi e le modalità di prenotazione.

Le categorie da vaccinare

Le categorie interessate in questo ciclo di vaccinazione Covid 19 sono:

- soggetti fragili d’età compresa tra 40 e 57 affetti da comorbidità (categoria 4 piano nazionale vaccinale);

- cittadini dai 58 anni in su.

Le prenotazioni

Le prenotazioni a Ponza potranno essere effettuate, a partire da oggi, venerdì 30 aprile, recandosi nelle seguenti sedi: poliambulatorio del Comune di Ponza, in Localita’ Tre Venti; ambulatorio del proprio medico di medicina generale; Comune di Ponza; La somministrazione dei vaccini inizierà a partire dal 03 maggio. I cittadini dell’isola di Ventotene per prenotare la vaccinazione potranno invece recarsi presso il poliambulatorio sito in via Luigi Lo Iacono, sempre a partire da oggi, e la somministrazione dei vaccini inizierà dalla prossima settimana e sarà completata nell’arco di una giornata. La vaccinazione interesserà circa 600 cittadini di Ponza e circa 200 cittadini di Ventotene.