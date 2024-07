Scaricano dall’auto e abbandonano rifiuti in strada, ma vengono scoperti

Sono state sorprese mentre abbandonavano rifiuti in strada, subito fermate sono state identificate e probabilmente per loro ora arriverà anche una multa. E’ uno dei risultati dei controlli che sono stati intensificati a Formia dal Comune proprio per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Nella mattinata di ieri il personale della Formia Rifiuti Zero ha sorpreso un'auto con a bordo due individui intenti a lasciare rifiuti a lato della Via Sparanise. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della polizia locale, che, dopo aver provveduto all’identificazione dei trasgressori che peraltro ammettevano le loro condotte incivili, ha redatto l’apposita relazione di servizio propedeutica all'emissione dei provvedimenti del caso.

“Un episodio purtroppo non isolato, che non ferma l’attività di prevenzione di chi è addetto al controllo sull’intero territorio, sia nel centro cittadino, sia nelle periferie e frazioni e nelle zone di montagna” commentano dall’amministrazione la quale ricorda che “l'abbandono indiscriminato dei rifiuti in città costituisce un grave illecito penale e comporta, oltre all’obbligo di pulizia dell'area compromessa, l'ammenda fino a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti considerati pericolosi. La task force resterà attiva e vigile con il doppio obiettivo di promuovere un’attività di contrasto e di prevenzione a tutela dell’ambiente e del decoro urbano e per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di ogni genere, grazie anche alla stretta collaborazione che intercorre tra gli operatori ecologici della Frz e la polizia municipale”.

“Non è assolutamente accettabile che ci siano persone che abbandonano ogni tipo di rifiuto in strada in totale spregio delle regole del vivere civile – ha detto il sindaco Gianluca Taddeo - La normativa sull’abbandono dei rifiuti è cambiata e molte delle sanzioni elevate, al di là dell’aspetto strettamente pecuniario, potrebbero avere risvolti di carattere penale con tutto quello che ne consegue. Un sentito ringraziamento a chi quotidianamente svolge il prezioso supporto di controllo e vigilanza sull’intero territorio. La Città ha bisogno dell’educazione di tutti”.

“I rifiuti sono una risorsa da riciclare non da abbandonare per strada – ha poi aggiunto l’assessore con delega alla Frz, Fabio Papa - Siamo in prima linea per debellare questo fenomeno negativo nel tentativo di eliminare le cattive abitudini degli incivili e di chi sporca e inquina il territorio. Questi ulteriori episodi impongono di tenere alta l’attenzione e di lavorare a soluzioni incisive per punire e sanzionare i trasgressori anche attraverso un'azione di sensibilizzazione e sinergia da parte dei cittadini”.