Mobilitazione di massa contro l’abbandono di rifiuti: le iniziative di Plastic Free a Latina

Saranno 17 gli appuntamenti nel Lazio, di cui tre nella provincia pontina, nell’ambito del fine settimana che Plastic Free Onlus dedica alla difesa dell’ambiente in tutto il Paese con oltre 25mila volontari pronti a scendere in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti nell’ambiente.

Il programma nazionale degli eventi previsti per il weekend del 22-23 aprile pianificati da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra” è stato presentato a Roma, a Palazzo Madama. Oltre 300 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente, in contemporanea in tutto il Paese di cui 17 appunto nel Lazio, per un weekend interamente dedicato al nostro Pianeta che vedrà coinvolte anche dieci università italiane. L’iniziativa ha il supporto di Mini, partner che ne sposa i valori legati alla sostenibilità e all’attenzione dell’ambiente. Il weekend dedicato alla Terra avrà un’ulteriore finalità benefica con la piantumazione di alberi grazie alla collaborazione con il media partner Treedom, il primo sito al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire la storia del progetto agroforestale a cui darà vita.

“L’amore per la propria terra passa attraverso gesti concreti come quello di ripulire l’ambiente dalla plastica e dai rifiuti dispersi o di piantumare nuovi alberi per donare ossigeno al Pianeta – ha dichiarato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus –. Grazie alla determinazione dei nostri volontari, il 22-23 aprile saremo in centinaia di appuntamenti in contemporanea in tutta Italia, da nord a sud, per sensibilizzare i nostri concittadini alle gravi conseguenze che l’abbandono di plastica e rifiuti provoca quotidianamente nelle nostre vite, magari senza accorgercene. Un impegno e una attenzione costante oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani”.

Tra i 17 appuntamenti nel Lazio, tre sono nella provincia di Latina. Due di questi sono nel capoluogo pontino: sabato 22 aprile c’è la passeggiata ecologica che parte alle 16 dalla chiesa di San Luca e domenica 23 aprile, invece, una iniziativa dedicata alla raccolta di mozziconi in centro, con inizio alle 10 da piazza del Popolo. Completa il calendario l’evento di pulizia in programma il 22 aprile a Prossedi con partenza alle 10 in piazza Umberto I.