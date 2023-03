Acqua, problemi sulla rete idrica: al via i lavori di sistemazione della conduttura

“Acqualatina rinnoverà quel tratto di conduttura idrica che ha creato diversi problemi” nel tratto che collega l’impianto di Sardellane a via Sedia del Papa che sarà finalmente sistemato. A darne notizia è stato il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, intervenuto dopo i recenti episodi che hanno messo in evidenza problemi nell’acquedotto, molti dei quali concentrati proprio in quella zona, da tempo attenzionata e in attesa di un intervento risolutivo.

È lo stesso sindaco Lucidi a spiegarne i dettagli: “L’intervento riguarda la realizzazione di un’opera cofinanziata dal Piano Sviluppo e Coesione e le attività preliminari alla progettazione sono state ampiamente condivise nel tavolo tecnico istituito dalla Prefettura di Latina. A tal proposito mi sento in dovere di ringraziare anche le minoranze consiliari, che hanno partecipato alle riunioni che si sono svolte dallo scorso luglio fornendo il proprio contributo per trovare una soluzione percorribile”.

Gli interventi, in via esemplificativa e non esaustiva, consistono nella realizzazione di un tratto di condotta in acciaio DN 350 mm sul tratto montano, in sostituzione della condotta esistente che percorre il tracciato sterrato dalla centrale di Sardellane fino alla via Sedia del Papa, a una profondità variabile di circa mezzo metro. L’importo disponibile per la realizzazione dei lavori è di 790mila euro e il termine previsto per la conclusione è stato fissato a 150 giorni.

“Queste opere che saranno realizzate – ha sostenuto il sindaco di Sezze – costituiscono un’importante infrastruttura che sarà indispensabile per garantire l’efficienza idrica dell’intero Comune di Sezze, soprattutto in occasione dei maggiori consumi nelle stagioni estive. Portiamo a casa un importante risultato grazie a un lavoro sinergico con il gestore, che ha raccolto le istanze avanzate da questa amministrazione su impulso della cittadinanza ed ha preso atto del problema trovando una soluzione che eviterà di subire quelle ripercussioni cui purtroppo i cittadini sono abituati nel corso degli ultimi anni”.