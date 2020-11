Acqua torbida nel sud pontino, in alcuni comuni vietato l'uso a scopo potabile

Fenomeno di torbidità dell’acqua in alcune zone del sud pontino in seguito alle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Ieri il gestore del servizio idrico ha fatto sapere che “a seguito dei controlli analitici effettuati nel territorio del Sud Pontino, in alcune zone” sono stati riscontrati fenomeni di torbidità che hanno interessato i comuni di Formia, Gaeta e Spigno Saturnia dove sono state posizionate delle autobotti.

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, il sindaco di Formia Paola Villa ha emanato un’apposita ordinanza di divieto temporaneo dell’uso dell’acqua a scopo potabile. Il provvedimento, viene spiegato, è stato emesso proprio in seguito alla comunicazione giunte dal gestore che riporta i valori di torbidità riscontrati ieri presso le sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo, e con esso si dispone il divieto temporaneo, si legge, “dell'uso e consumo dell'acqua a scopo potabile, in particolare l'uso dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, in tutto il territorio comunale”.

Un’analoga ordinanza è stata emanata ieri anche dal sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano con cui si dispone “il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua erogata dal gestore pubblico, per usi igienici ed alimentari”. Lo stesso ha fatto anche il primo cittadino di Spigno Saturnia Salvatore Vento che ordina in tutto il territorio comunale e sino a nuove disposizioni il divieto dell’uso e del consumo dell’acqua a scopo potabile e sanitario.