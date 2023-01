Acqualatina, ampliato l’orario di apertura degli sportelli: cosa cambia dal 1° febbraio

Acqualatina modifica e amplia l’orario di apertura degli sportelli al pubblico su tutto il territorio. La novità, annunciata dalla società, a partire dal 1 febbraio: tutti gli sportelli resteranno aperti il lunedì dalle 08.30 alle 12.30 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.

È possibile comunque consultare orari e indirizzi degli sportelli nell’area clienti del sito www.acqualatina.it.

“Si ricorda - spiegano dalla società con una nota - che è possibile accedere agli sportelli territoriali solamente prenotando il proprio appuntamento tramite l’App per dispositivi mobili di Acqualatina: niente file e niente attese. È consentito l’accesso senza appuntamento solo a coloro a cui sia stato ridotto il flusso idrico. Inoltre, è possibile prendere appuntamento anche per lo Sportello Online via Teams, cliccando sull’apposito tasto nella home page del sito web www.acqualatina.it. Lo Sportello Online via Teams permette di parlare in webcam con un professionista di Acqualatina e risolvere le proprie pratiche senza uscire di casa”.