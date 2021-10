Acqualatina, tutte le pratiche di nuovo presso gli sportelli, ma solo su appuntamento. Come fare

Eliminati i limiti imposti dalla fase più grave della pandemia da coronavirus, è ora possibile espletare nuovamente tutte le tipologie di pratica presso gli sportelli territoriali di Acqualatina. A darne notizia la stessa società, facendo però sapere che “a tutela di tutti”, gli incontri si svolgeranno su appuntamento, da prenotare usando l’apposita App, o chiamando il Numero Verde Clienti 800 085 850.

“L’appuntamento permetterà di accedere allo sportello selezionato solo nel giorno e nell’orario stabiliti. Per poter accedere basterà indossare la mascherina e portare con sé il codice rilasciato al momento della prenotazione, che garantirà l’apertura automatica delle porte”.

Come prenotare

Per prendere appuntamento, basta scaricare gratuitamente l’App ufficiale di Acqualatina, dall’App Store di Apple o da Google Play, e utilizzare l’apposita funzione presente nella schermata iniziale. Inserendo i propri dati, si riceverà via e-mail il codice personale alfanumerico di prenotazione, il codice numerico per l’apertura della porta e la modulistica necessaria per svolgere la pratica. In alternativa, si può chiamare il Numero Verde Clienti 800 085 850 da rete fissa. In questo caso, verranno inviati i due codici personali di prenotazione via SMS al numero di cellulare che si comunicherà all’operatore.

Gestisci le tue pratiche online

Rimane comunque la possibilità di gestire tutte le pratiche comodamente da casa, in piena sicurezza, grazie al potenziamento dei nostri canali da remoto, effettuato nell’ultimo anno. Le pratiche possono essere svolte utilizzando:

- l’App per dispositivi mobili

- lo Sportello Online raggiungibile da www.acqualatina.it

- il Numero Verde Clienti 80 085 850

- l’e-mail, scrivendo all’indirizzo clienti@acqualatina.it

- la PEC acqualatina@pec.acqualatina.it