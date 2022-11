Aeronautica Militare: “70° Stormo con passione verso il futuro dei giovani studenti”

L’Aeronautica militare apre le porte alle scuole: si è tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 9 novembre, l’incontro presso l’aeroporto Comani tra il personale dell’Aeronautica Militare, 70° Stormo, ed i dirigenti degli istituti superiori della provincia al fine di proporre una serie di opportunità per gli studenti pontini e condividere gli eventi locali alla luce del Centenario dell’A.M., per l’anno 2023.

L'evento è stato organizzato grazie al supporto e all’intermediazione della dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale di Latina Anna Carbonara, e si è svolto alla presenza del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli che con la sua partecipazione ha voluto dimostrare il profondo legame che unisce la comunità locale alla Scuola di volo.

Nel corso del proprio saluto ai dirigenti scolastici, il comandante della Scuola di volo pontina, il colonnello pilota Giuseppe Bellomo, dopo aver presentato la mission e i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, ha illustrato in modo particolare le attività svolte presso il 70° Stormo di Latina e le iniziative a carattere aeronautico avviate per il centenario sul territorio. Sono state, inoltre, presentate le opportunità di crescita che può offrire l’Aeronautica Militare nella scelta di un percorso formativo/lavorativo per il futuro di giovani ragazze e ragazzi che si apprestano a terminare il loro iter di studi presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado.

“In qualità di comandante del 70° Stormo, che opera sull’Aeroporto Militare di Latina e per conto della Forza Armata, radicata ormai da decenni nel territorio pontino, sarei onorato di poter fornire un contributo prezioso nella scelta di questi giovani che si accingono ad intraprendere la strada che li porterà a realizzare i loro sogni. Nel rappresentare che nel 2023 ricorrerà il Centenario della costituzione dell’Arma Azzurra, colgo l’occasione per presentare il lavoro svolto da tutti noi a favore della collettività ed illustrare le opportunità di carriera offerte dall’Aeronautica Militare agli studenti degli ultimi anni potenzialmente interessati”.

A conclusione dell’incontro, il comandante ha ringraziato tutti coloro gli intervenuti e ha illustrato ai dirigenti scolastici la possibilità di effettuare conferenze per gli alunni dell’ultimo anno presso gli istituti scolastici ed ha aperto la possibilità di effettuare visite conoscitive oppure attività di alternanza scuola lavoro presso l’Aeroporto militare di Latina Scalo.