In affidamento la caffetteria di Palazzo Caetani: entro quando presentare le domande

In affidamento la caffetteria di Palazzo Caetani a Cisterna: il Comune ha infatti emesso l’avviso per un’asta pubblica per la concessione dei servizi aggiuntivi di supporto ai beni e servizi culturali del complesso di Palazzo Caetani quali il servizio di caffetteria e di apertura e chiusura degli spazi espositivi.

Il locale in concessione, già adibito a caffetteria, si trova al piano terra dello storico edificio, è di circa 66 metri quadrati oltre a un altro locale destinato a servizi igienici pubblici; affaccia sulla centralissima piazza XIX Marzo con un accesso diretto anche sulla corte interna di Palazzo Caetani.

Il canone di partenza è di 18mila euro l’anno e la durata della locazione è di 5 anni.

“Chi si aggiudicherà la concessione - spiegano dall’amministrazione - dovrà garantire il servizio di caffetteria, assicurare l’apertura e chiusura dei locali anche della corte e sale di Palazzo Caetani, provvedere alle spese delle utenze, curare la pulizia e il mantenimento del decoro dei locali locati e della corte”. Si aggiudicherà la concessione colui che avrà offerto il prezzo più alto partendo dal canone annuo di 18mila euro. “L’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, dovrà garantire una polizza fideiussoria non inferiore a 36mila euro e una polizza assicurativa, oltre alla documentazione elencata nel bando disponibile sul sito internet comunale”.

Le domande dovranno essere indirizzate allo Sportello Unico Edilizia Attività Produttiva (SUEAP) e recapitate entro le ore 13 di venerdì 8 settembre prossimo. La commissione valuterà le offerte il lunedì 11 settembre in una seduta pubblica che si terrà alle ore 11 nella Sala della Pace sita nel palazzo comunale.