Prevenzione dell’Aids: Comune, Asl e Arcigay insieme. Summer Test itinerante in provincia

Tre appuntamenti della campagna a Latina e Fondi: sarà possibile fare il test Hiv unitamente, per chi vuole, al tampone rapido per il Covid-19. La convenzione prevede anche l’apertura di un check-point per promuovere la cultura della prevenzione

Comune, Asl e Associazione Seicomesei Arcigay Latina insieme per la prevenzione dell’Aids. Presso la Sala Calicchia del Palazzo municipale, il sindaco Damiano Coletta ha consegnato alla dottoressa Assunta Lombardi e alla professoressa Miriam Lichtner, in rappresentanza della Asl di Latina, le chiavi dei locali di Via Legnano, concessi gratuitamente dal’Amministrazione nell’ambito di una convenzione stipulata proprio tra Comune, Asl e Associazione Seicomesei Arcigay Latina.

L’obiettivo dell’accordo è l’apertura di un check-point per promuovere la cultura della prevenzione dell’Aids partendo dall’implementazione dell’offerta dei test per Hiv, Hcv e sifilide attraverso l’utilizzo di test rapidi in forma anonima in particolare per persone ad alto rischio. La convenzione rientra nell’ambito del progetto Fast Track Cities, la rete internazionale alla quale ha aderito il Comune di Latina per il contrasto e la prevenzione dell’Aids e di tutte le malattie sessualmente trasmissibili.

“Negli ultimi mesi infatti, a seguito della pandemia da SARS-Cov2 - viene spiegato in una nota -, la prevenzione e la cura dell’infezione da Hiv e di altre Ist hanno subito una diminuzione delle attività di testing e counselling in ospedale con un possibile impatto sulle nuove diagnosi. Mancare le nuove diagnosi significa non iniziare le cure precocemente, aumentare il rischio di progressione clinica, aumentando anche la contagiosità. Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Asl, Comune e Seicomesei Arcigay verrà realizzato un centro che vedrà la presenza di personale medico e infermieristico della Uoc Malattie Infettive dell’ospedale Santa Maria Goretti, e membri volontari dell’Associazione opportunamente formati. Saranno eseguiti i test e la presa in carico sanitaria delle persone con test positivo”.

Nel periodo estivo è stata prevista inoltre la possibilità di offrire il servizio di screening e counselling anche in modalità itinerante, nei luoghi dell’estate (piazze, spiagge, eventi) al fine di coinvolgere tutta la popolazione. Nelle giornate del 30 luglio e del 6 agosto in piazza del Popolo a Latina e del 28 agosto presso l’Arena di Fondi al “Summer Day Music Fest” (ore 18.00-22.00) sarà possibile effettuare il Test Hiv (test rapido) unitamente, per chi vuole, al tampone rapido antigenico per SARS CoV-2. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid con un sistema di prenotazione snello. Il test è anonimo e gratuito. Inoltre il personale sanitario specializzato e dell’associazione potrà rispondere a tutte le tue domande. Sarà attivo anche l’ambulatorio ProntoPrep per le persone ad alto rischio.

La prenotazione online si può fare all’indirizzo. https://form.jotform.con/212042766406047.