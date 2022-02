Un aereo per Alessio, bimbo di 6 anni che lotta contro un tumore: parte la gara di solidarietà

Un aereo per il piccolo Alessio: per raggiungere questo obiettivo è partita dalla provincia di Latina una gara di solidarietà che dopo un solo giorno ha visto già una grandissima adesione.

Alessio è un bambino di 6 anni che da 4 lotta contro un grave tumore. Per regalargli un sorriso Roberta, la cugina del papà, ha deciso di organizzare una raccolta fondi attraverso GoFundMe, la piattaforma di raccolta fondi e personal fundraising più grande del mondo, che può essere raggiunta a questo link https://gf.me/v/c/4srp/un-aereo-per-alessio

“Alessio da quando è piccolino sta combattendo una battaglia più grande di lui contro un mostro cattivo - scrive Roberta su GoFundMe -. Il vostro contributo aiuterà a far volare un aereo sopra la casa del bambino con una frase dedicata a lui. Ogni giorno è fondamentale e anche un piccolo aiuto di 1 euro aiuterà a far comparire un sorriso sul suo bellissimo viso - aggiunge Roberta -. Raggiunta la quota, le donazioni in più andranno alla famiglia di Alessio”.

Un appello quello lanciato ieri dalla parente del piccolo Alessio subito raccolto dal popolo del web che ha prontamente risposto: in sole 24 ore sono stati infatti già raccolti circa 9mila euro. E sono tanti anche i messaggi di incoraggiamento e vicinanza lasciati sulla piattaforma dai donatori rivolti al piccolo e alla sua famiglia.