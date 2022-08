Tutti pazzi per Alexa nel Lazio: Latina è tra le province in cui è più usata. Ecco come

Tutti pazzi per Alexa anche nella provincia di Latina e nel Lazio. L’assistente vocale di Amazon viene infatti sempre più usata pper semplificare la quotidianità tramite la propria voce. Tra gennaio e giugno di quest’anno il Lazio è stata la prima regione in Italia per timer e promemoria attivati per singolo utente e tra le prime regioni per numero di utenti attivi e numero di interazioni con Alexa. Sono infatti oltre 512 milioni le volte in cui si sono rivolti all’assistente vocale di Amazon per chiedere supporto nelle azioni di tutti i giorni, il 34% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le province in cui gli abitanti interagiscono con Alexa più frequentemente sono Roma, Frosinone e Latina. Se la capitale rimane al primo posto anche per numero di interazioni, vediamo invece salire al secondo e terzo posto per tasso di crescita rispetto allo scorso anno Frosinone (+48%) e Viterbo (+47%).

Di seguito l’elenco delle 5 funzioni di Alexa più utilizzate, diventate veri e propri must-have per gli utenti del Lazio.

- Lazio al primo posto per timer e promemoria

Preziosissima per i laziali si è rivelata l’impostazione di timer e promemoria: più di 21 milioni di timer e 2 milioni di promemoria attivati, con un aumento rispettivamente del 54% e 25%. In testa alla classifica per tasso di crescita relativamente a questa funzione ci sono i residenti della provincia di Frosinone con il 72% in più, seguiti dai viterbesi con il 65% che però rimontano se si parla di promemoria: aprono loro infatti la classifica con +43%, seguiti dagli utenti di Latina (+39%) e Rieti (+38%).

- Lazio tra le prime regioni in Italia con oltre 7 milioni di sveglie attivate, il 54% in più

Nel Lazio, sono oltre 7 milioni le sveglie attivate, il 54% in più rispetto al 2021. Dopo i romani, sono gli abitanti di Frosinone e Latina gli utenti che sfruttano più frequentemente questa funzione. Mentre si rileva un’impennata di crescita di utilizzo di questa funzione rispetto all’anno precedente a Latina (+70%) e Viterbo (+67%).

- La Casa Intelligente: 86 milioni di interazioni vocali e 45 milioni di azioni

Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente, permettendo di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro. Queste funzioni rientrano tra le skill – o applicazioni vocali – più apprezzate. Con un aumento del 32% rispetto allo scorso anno, i laziali utilizzano sempre più Alexa e i dispositivi della famiglia Echo per gestire la propria casa. Cresce anche la gestione della propria Casa Intelligente attraverso le routine: rispetto all’anno scorso le azioni eseguite tramite routine per gestire i propri dispositivi è cresciuta del 23%, per un totale di 45 milioni di azioni eseguite. Gli utenti di Roma sono quelli che hanno utilizzato più di frequente questa funzione, seguiti dagli abitanti di Viterbo, Rieti e Latina.

- Oltre 2 milioni e mezzo di elementi aggiunti alle liste

Un’altra delle funzioni di Alexa più utili e amate dagli utenti laziali è la creazione di liste, da quella della spesa a quella delle cose da fare. Questa è una funzione molto apprezzata in tutte le province, come dimostrato dal numero di elementi aggiunti dagli utenti alle proprie liste: il 29% in più rispetto allo scorso anno, per un totale di oltre 2 milioni e mezzo. La Città Eterna resta sovrana sia per elementi aggiunti che per utenti che hanno utilizzato la funzione con più frequenza. Al primo posto per tasso di crescita troviamo Latina, con un incremento del 55% di elementi aggiunti alle liste rispetto allo scorso anno.

- Più di 182 milioni di interazioni con la musica

Gli utenti laziali si affidano ad Alexa anche e soprattutto per divertirsi e godersi le canzoni che amano. Tra Farfalle e Dove si balla, le due canzoni più richieste ad Alexa nel 2022, sono oltre 182 milioni le interazioni con la musica eseguite dagli utenti nel Lazio, il 31% in più rispetto al 2021, con un’impennata del 51% nella provincia di Viterbo. Gli artisti che sono andati per la maggiore tra i laziali nel 2022 sono i Måneskin e i Me contro Te.