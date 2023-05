Un tir carico di alimenti per l’Emilia Romagna: da Aprilia arrivano gli aiuti per le zone alluvionate

Un tir carico di generi alimentari, e non solo, con destinazione Emilia Romagna. Arrivano da Aprilia gli aiuti per le popolazioni alluvionate dove già nei gironi scorsi si è fatta sentire, forte e concretamente, la solidarietà della provincia pontina con uomini e mezzi dei vigili del fuoco e del Consorzio di Bonifica che hanno raggiunto le aree maggiormente colpite dall’emergenza.

E da Aprilia un tir con 28 pedane cariche di generi alimentari, e non solo, è partito per raggiungere le zone di Faenza e di Conselice nel Ravennate, in una situazione di grave criticità per il livello ancora molto alto di acqua.

A raccontare i momenti che hanno portato alla raccolta è stato l’assessore Alessandro D’Alessandro. “Aprilia è legata a queste zone, in quanto molti dei nostri concittadini sono nati proprio là e stanno vivendo in prima persona la grande preoccupazione per i cari, lì residenti. Questa meravigliosa iniziativa di grande solidarietà, che nasce dalla collaborazione con il Vespa club di Faenza ci permetterà di far arrivare la nostra presenza ed il nostro aiuto nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Mi si è riempito il cuore di gioia, vedere tutto quell’’andirivieni' di persone che hanno portato veramente di tutto durante la raccolta in questi giorni”.

“In momenti in cui le certezze vengono meno, e penso a chi sta vivendo in prima persona tutta questa tragedia, ci si può salvare solo su quella nave, in cui la solidarietà con l'altro dà senso al sacrificio e all'impegno di tutti. Grazie Aprilia dal cuore grande” ha poi aggiunto l’assessore che ha voluto dire il suo “grazie” al CIAP, al Moto Club Innocenti Aprilia, ai Vespisti Agro Pontino, ai cittadini di Aprilia, Ardea, Nettuno, ai quartieri Primo, Toscanini, Borghi Rurali, Campoverde, Campoleone, Le ferriere, alla ditta e paesani Iossa ITL che ha messo a disposizione il tir.