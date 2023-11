Il 2,9% del territorio pontino è a rischio alluvioni e il 5,2% a rischio frane. Lazio secondo per allagamenti

Nella provincia di Latina il 5,2% del territorio è a rischio frane - un dato tra i più alti nel Lazio, dietro solo a quello del territorio ciociaro (14,8%) - e il 2,9% è a rischio alluvioni. Sono alcuni dei dati che emergono dal “Rapporto Città Clima 2023 Speciale Alluvioni” realizzato da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol, e che è stato presentato ieri.

Il report quest’anno dedica uno speciale proprio al tema alluvioni: negli ultimi 14 anni - dal 2010 al 31 ottobre 2023 - sono stati registrati in Italia ben 684 allagamenti da piogge intense, 166 esondazioni fluviali e 86 frane sempre dovute a piogge intense. “Il Lazio, con 72 eventi è la seconda tra le regioni più colpite per allagamenti da piogge intense (dopo la Sicilia). Ad andare in sofferenza sono soprattutto le grandi città, in primis Roma, prima tra le metropoli, dove si sono verificati 49 allagamenti da piogge intense; a pesare in questi anni l’assenza di una governance con una visione più ampia capace di tener insieme conoscenza, pianificazione e controllo del territorio”.

Come si vede nella tabella in basso, per quanto riguarda il territorio pontino, secondo i dati Idrogeno di Ispra, è a rischio alluvione il 2,9% del territorio in cui vive una popolazione di 8.896 abitanti, dove ci sono 3.345 famiglie e 3.038 edifici; un dato che è inferiore alla media della regione e tra i più bassi in tutto il Lazio. Discorso diametralmente opposto, invece, se si considera il rischio frane con il dato provinciale di Latina che infatti è tra i più alti del Lazio: parliamo del 5,2% del territorio in cui vive una popolazione di 11.200 abitanti, con 4.540 famiglie e dove ci sono 4.232 edifici.

"A Roma e nel Lazio - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - come in tutta Italia, deve crescere la consapevolezza che un territorio come il nostro non debba essere ulteriormente cementificato e impermeabilizzato, ma dell’esatto opposto, di deimpermeabilizzazione e adattamento al clima. Ci rivolgiamo in tal senso alla Regione e a tutte le amministrazioni comunali, e su tutte a quella della Capitale, per chiedere che venga fermato il consumo di suolo. Bisogna stoppare ogni possibilità edificatoria in aree a rischio idrico, con varianti puntuali ai Piani Regolatori grazie alle quali prevedere riduzioni e cancellazioni di eventuale ulteriore edilizia residenziale, logistica o stradale, ma anche con delocalizzazioni del costruito a maggior rischio e potenziamento dei piani di emergenza e della loro conoscenza da parte dei cittadini".