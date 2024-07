Ambufest, accessi in aumento: oltre 3mila da gennaio a oggi

Crescono gli accessi all'Ambufest di Latina. A confermarlo sono i dati del 2024 raccolti e diffusi dalla Asl, che mostrano chiaramente un trend in aumento grazie al fatto che il servizio per le cure territoriali è disposizione dei cittadini nei giorni festivi e pre festivi e assicura dunque una risposta costante ai bisogni di salute della popolazione, riducendo al contempo il numero di accessi, spesso impropri, al pronto soccorso.

Ebbene, dal mese di gennaio a oggi l'Ambufest di via Battisti, accanto alla sede della Asl, ha fatto registrare oltre 3.230 accessi. Si tratta di cittadini che, a prescindere dalla Asl di appartenenza, hanno avuto necessità di un consulto medico per il trattamento o la gestione di patologie che non richiedevano un intervento d'urgenza. Le prestazioni erogate dall'ambulatorio della Asl riguardano infatti patologie prese in carico dal medico di medicina generale (come malattie

osteomuscolari, oculistiche, dermatologiche, da raffreddamento, urologiche, punture d’insetto). Oltre alle visite è però possibile ottenere anche prescrizione di farmaci e prestazioni e rilascio di certificati.

La Asl ricorda che l'Ambufest non è però un presidio di emergenza e che in tutti i casi di urgenza e per la gestione di patologie gravi e non differibili è sempre necessario rivolgersi al pronto soccorso. La sede di Latina svolge un servizio tutti i sabati e i giorni pre festivi dalle 11 alle 20, la domenica e i giorni festivi dalle 8 alle 20.