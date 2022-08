Ambufest pediatrico ad Anzio: aperto a tutti nei weekend, nei festivi e pre-festivi

Novità con l’arrivo dell’estate nei servizi dedicati alla fascia pediatrica nella Asl Roma 6 che va a potenziare la sanità territoriale. Dal fine settimana del 6 e 7 agosto sarà infatti attivo l’Ambufest pediatrico per le cure primarie presso la Casa della Salute di Villa Albani di Anzio, in via Aldobrandini 32.

L’ambulatorio, grazie al servizio di pediatri di libera scelta ed infermieri, garantirà assistenza pediatrica ai cittadini del Lazio, indipendentemente dalla Asl di appartenenza; sarà aperto nei weekend e nei giorni festivi dalle 10 alle 19 e pre-festivi dalle 14 alle 19 e garantirà prestazioni di medicina generale, prescrizioni di farmaci, rilascio certificati e altre urgenze differibili ed opererà in collaborazione con il pronto soccorso aziendale. I pediatri negli ambulatori saranno collegati con i sistemi informativi sanitari regionali per consentire la condivisione delle informazioni.

In una nota la direzione aziendale informa che “si aggiunge un tassello importante alla rete di assistenza sanitaria territoriale. Gli Ambufest garantiscono la continuità alle cure pediatriche fornendo risposte immediate ai bisogni di salute dei cittadini”.

“Questo nuovo ambulatorio - si legge ancora - migliorerà la fruibilità delle risorse sanitarie esistenti, con particolare riguardo ai servizi territoriali di cure pediatriche, consentendo un facile e rapido accesso all’assistenza nei giorni festivi e al tempo stesso riducendo il ricorso al Pronto Soccorso per le situazioni che lo consentono”.