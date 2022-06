Angelina Jolie arriva a Rocca Massima, l’attrice hollywoodiana prova il volo dell’angelo

Sorpresa ieri mattina a Rocca Massima per residenti e turisti che hanno visto arrivare Angelina Jolie. Un vero e proprio blitz bello dell?attrice hollywoodiana nel piccolo centro pontino dove ha voluto provare anche il volo dell?angelo, uno dei più lunghi e veloci al mondo.

Angelina Jolie sta girando in Italia il suo ultimo film, ?Without Blood?, tratto dal bestseller internazionale ?Senza Sangue? dello scrittore italiano Alessandro Baricco e ha voluto fare una visita al centro pepino famoso proprio per il Flying in The Sky. Scontatissima è arrivata a Rocca Massima accompagnata da una decina di body guard e poi ha provato il volo dell?angelo. Immancabile anche uno scatto (nella foto in alto) con le ragazze del Bar Volo che si trova nei pressi dell?attrazione tra le più famose. Scatto che è stato subito pubblicato la foto sul profilo Facebook del locale.