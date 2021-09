Un altro cittadino di Sermoneta nominato Cavaliere: è il sesto del 2021

È un anno da record per le onorificenze al merito della Repubblica Italiana per i cittadini di Sermoneta: ben cinque quelle tra il 2 giugno e il 5 luglio, a cui se ne è aggiunta un’altra consegnata ieri pomeriggio dal prefetto di Latina Maurizio Falco ad Angelo Testa nominato Cavaliere. Da 13 anni nell’Associazione Nazionale Carabinieri di Latina, di cui ora è anche presidente, Angelo Testa è stato impegnato nel mondo dell'associazionismo e del volontariato presso la comunità monastica di Valvisciolo e con l’Avis, attività portate avanti parallelamente al lavoro di ferroviere fino alla pensione.

A condividere il conferimento c’erano i familiari di Angelo Testa, ma anche il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo D’Aloia. “Un cittadino che si è distinto, che ha speso il suo tempo libero per dedicarsi al volontariato - ha spiegato il sindaco Giovannoli - e che ha avuto una famiglia paziente e comprensiva nel condividere Angelo con tutta la comunità”. Il comandante provinciale dei carabinieri ha spiegato come l’Arma in servizio e l’Arma in congedo sia una famiglia unita e l’Anc rappresenta un punto di riferimento essenziale. “Sono onoratissimo di questa onorificenza, non me l’aspettavo - ha invece detto il neo Cavaliere Angelo Testa - sono stato fortunato ad avere una bella famiglia che mi sostiene”.

Nel corso del 2021 sono state conferite onorificenze all’appuntato scelto dei Carabinieri Rosario Carrichiello, al colonnello dell’Aeronautica Arturo Di Martino, al Primo Luogotenente della Marina Antonio Albanesi, al Presidente dell’Avis di Sermoneta Carlo Quattrocchi e al Colonnello dell’Aeronautica Francesco Maresca.