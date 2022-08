Sorpresa in spiaggia, si schiudono le prime uova: nate 17 tartarughe marine

Si sono schiuse la sera di sabato 20 agosto le prime uova di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia di Anzio. Il nido era stato scoperto lo scorso 21 giugno. E ieri lo spettacolo della natura si è manifestato sull'arenile. All'apertura del nido sono state trovate 51 uova, di cui 17 schiuse. Le guardie zoofile del gruppo Norssa di Roma, che hanno sorvegliato il nido per evitare episodi bracconaggio, hanno predisposto il corridoio e le piccole tartarughe, guidate con una luce rossa, sono state indirizzate verso il mare. "Un'emozione grande e molto molto particolare per i nostri operatori presenti - hanno scritto sul profilo Facebook - In questi giorni avevamo fatto anche noi la nostra parte per evitare il bracconaggio e i pescatori di frodo. Il norsaa è sempre in primo piano per la tutela e la protezione degli animali".

Alle 19 di ieri le tartarughe nate erano ancora 12 ma nelle ore successive se ne sono aggiunte altre cinque. La rete Tartalazio ha specificato che, date le condizioni del mare agitato, le tartarughe, dopo essere state misurate e aver percorso il corridoio vero il mare sono state recuperate e portate in mare aperto con una motovedetta della capitaneria di Anzio.