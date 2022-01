Adotta un amico a 4 zampe: l'iniziativa del Comune di Aprilia per incoraggiare le adozioni di cani e gatti

Da oggi è online, sul sito del Comune di Aprilia, una pagina con i profili di cani e gatti ospitati nella struttura Galileo Galilei, per incoraggiare le adozioni da parte di cittadini e famiglie. L’iniziativa, pensata dall'amministrazione comunale e dalle associazioni che supportano il Comune nella struttura di Latina, punta proprio a garantire una casa agli animali domestici che aspettano una famiglia in grado di prendersi cura di loro.

“Da tempo pensavamo ad un’iniziativa capace di incoraggiare le adozioni di cani e gatti ancora senza una famiglia – commenta il sindaco di Aprilia Antonio Terra – oggi lanciamo la pagina web con le schede di tutti gli animali ospitati nella struttura di Latina e nei prossimi giorni, sui nostri canali social, pubblicheremo foto e descrizione di cani e gatti che attendono calore umano e amicizia. Siamo certi, in questo modo, di poter migliorare il benessere loro, ma anche di tante persone. Chi ha un cane o un gatto sa quanto questi amici a quattro zampe riempiano le giornate di calore e affetto”.

Chi fosse interessato ad accogliere un cane o un gatto, può contattare il canile Galileo Galilei nella persona del dottor Di Fazio al numero 335 1819878, oppure una delle due associazioni presenti nella struttura: l’associazione Salvi per un Pelo che è possibile contattare per mail: salviperunpelo@salviperunpelo. it o al telefono (Vanda): 347 4874840; oppure l’Associazione Amici di Birillo, nelle persone di Paola (331 4833716) o Claudia (334 3297558).

La pagina dedicata all’iniziativa “Adotta un amico a 4 zampe” è disponibile su www.comune.aprilia.lt.it/ home/essere/ambiente/ecologia/ adotta-un-amico-a-4-zampe