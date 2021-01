Bando "Fermenti in Comune": Aprilia cerca partner per la co-progettazione a favore dei giovani

Il Comune di Aprilia ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per individuare possibili partner di progetto per la partecipazione al bando “Fermenti in Comune”. L’avviso è rivolto ad associazioni, in particolare giovanili, ad enti privati o pubblici (compresi altri Comuni) oppure ad “Associazioni temporanee di scopo (ATS)” in via di costituzione, tra soggetti (al massimo tre incluso il capofila) del terzo settore, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.

Il bando “Fermenti in Comune” pubblicato dall'Anci si propone di selezionare e finanziare proposte progettuali presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei giovani under 35. I soggetti interessati hanno tempo fino alle 13 del 18 gennaio 2021 per inviare la propria proposta attraverso la modulistica disponibile sul sito del Comune di Aprilia. La manifestazione di interesse andrà inoltrata via pc all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it e indirizzata a “Ufficio Sport e Politiche Giovanili”, indicando nell’oggetto “Avviso Pubblico Fermenti in Comune – Partenariato”. Maggiori informazioni e modulistica sono disponibili su https://bit.ly/fermenti-anci-aprilia.