Cittadinanza onoraria a Fabio Ricci, il medico in prima linea nella lotta contro il cancro al seno

Si è tenuta ieri pomeriggio, 16 settembre, nella sala consiliare del Comune di Aprilia la cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci, senologo di fama internazionale e direttore della Breast Unit presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La cittadinanza onoraria è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio Comunale a giugno.

"Il professor Ricci - ha detto il sindaco Antonio Terra nel suo intervento - ha speso la sua vita per lottare contro un nemico collettivo. Un nemico infimo, che colpisce le donne, lo fa nell’ombra e a volte, quando esce allo scoperto, ha già fatto molti danni. Contro questo nemico, Ricci ha speso i suoi anni di formazione e poi la sua carriera lavorativa. Ma il suo non è solo un lavoro. Lo si capisce dal racconto di tutte le donne che il prof. Ricci ha aiutato, ma anche dalla sua presenza costante per diffondere una cultura della prevenzione capace di ridurre la mortalità del carcinoma mammario. Lo si capisce dalla rilevanza della “sua” Breast Unit, grazie alla quale la lotta al tumore al seno ha assunto nel nostro territorio un’efficacia importante e spesso inconsueta, capace di donare speranza alle tante donne colpite da questo male".

"Fabio Ricci non si è limitato in questi anni a fare il bene. Ma lo ha saputo fare bene - ha aggiunto il sindaco di Aprilia - E così, negli ultimi anni, il Comune ha ricevuto tantissime richieste, da parte di tantissime cittadine apriliane curate e delle loro famiglie – oggi rappresentate qui dall’Andos – perché fosse riconosciuto anche formalmente il legame del senologo con questo territorio. Un territorio che lui ha saputo curare e di cui ha saputo prendersi cura".

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta: "Sono onorato di essere presente, in qualità di sindaco del capoluogo nell'aula consiliare del Comune di Aprilia, insieme al sindaco Antonio Terra, al conferimento della cittadinanza onoraria per il professor Fabio Ricci - ha detto - stimatissimo senologo, per la grande professionalità ed umanità che da sempre mette a disposizione nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno. Ci conosciamo da tantissimo tempo, in quanto colleghi ospedalieri, a lui vanno tutti i miei apprezzamenti perché è un professionista che ha sempre saputo prendersi cura della dimensione umana delle pazienti oltre ovviamente a tutto ciò che fa parte del percorso di diagnosi e cura per il trattamento delle patologie oncologiche del seno".