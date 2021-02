Aprilia tra i comuni più attrattivi in Italia, la città richiama nuovi residenti

Aprilia richiama nuovi residenti. E’ quanto emerge dall’approfondimento pubblicato oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore e dedicato ai centri in crescita. La cittadina pontina figura tra quelle maggiormente attrattive e in grado di attirare nuovi residenti.

In particolare Aprilia si è collocata al secondo posto nella classifica delle città con più di 65mila abitanti, con un tasso di attrattività tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche (esclusi decessi e nuovi nati) tra i più marcati in rapporto alla popolazione residente. Nel periodo preso in considerazione – quello compreso tra ottobre 2019 e ottobre 2020 – il tasso di attrattività calcolato per ogni 100 abitanti è stato dello 0,74%: tra le città di analoghe dimensioni soltanto Pesaro ha fatto meglio. Il saldo dei trasferimenti di residenza ammonta a 539.

“Questi dati – commenta il sindaco Antonio Terra - in un contesto nazionale che vede un saldo migratorio negativo confermano quanto il nostro territorio sia attrattivo per famiglie, lavoratori, professionisti e imprese. Merito di un tessuto lavorativo che nonostante le crisi degli ultimi decenni continua ad essere un motore importante per la città e per il Paese. E di una trama sociale composta da realtà vivaci, capaci di creare una fitta rete di supporto per chi arriva da fuori. Ma anche di servizi e di spazi che negli ultimi decenni (non senza ostacoli e difficoltà), abbiamo saputo aprire, implementare, potenziare”.

Dal Comune fanno sapere che un neo apriliano su 6 nel 2020 si è trasferito nella città pontina da Roma mentre uno su 6 arriva dall’estero.