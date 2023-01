Orientamento al lavoro per i migranti: indagine di mercato per affidare il servizio

"Prima il lavoro" è un progetto finalizzato all'integrazione lavorativa dei migranti. L'amministrazione comunale di Aprilia ha pubblicato un'indagine di mercato per affidare il servizio di orientamento e inserimento al lavoro attraverso laboratori di occupabilità destinati in particolari a cittadini provenienti da Paesi terzi presenti sul territorio del distretto Lt1 (Aprilia, Cisterna, Cori e Rocca Massima).

Potranno presentare la manifestazione di interesse gli operatori della formazione, accreditati alla Regione Lazio, che abbiano una sede operativa sul territorio provinciale di Latina. Oggetto dell’affidamento è appunto il servizio di orientamento/inserimento lavorativo, che prevede la realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro basati su azioni di empowerment, messa in trasparenza e aggiornamento delle competenze, rivolti a cittadini di Paesi Terzi che soggiornano regolarmente in Italia e che si trovano in stato di inoccupazione o disoccupazione.Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 13 gennaio 2023.L’indagine di mercato è gestista in modalità telematica attraverso l’Albo On-line dei Fornitori e dei Professionisti del Comune di Aprilia (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia).