Donazione del sangue: l'Avis di Aprilia riceve la "plasmateca"

Il parco pubblico di Aprilia, tra via delle Regioni e via Enrico Fermi, intitolato a Il Dono. Il Comune ha infatti aderito all'iniziativa dell'Anci promossa dall'Istituto italiano per le donazioni. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Terra, l'assessora alle Politiche sociali Francesca Barbaliscia e gran parte della giunta comunale, oltre al presidente dell'Avis di Aprilia Francesco Marchionni, al direttore dello stabilimento Recordati Eraldo Spina e a una delegazione studentesca dell’Istituto comprensivo Garibaldi.

Nel corso della cerimonia di intitolazione l’Avis ha poi ricevuto in dono la “Plasmateca”, l’adeguamento dell’autoemoteca, terza in Italia, per la gestione della raccolta del plasma grazie alla generosità dimostrata dalla Recordati Spa. “L’amministrazione comunale si dichiara testimonial dell’iniziativa e sostenitrice degli ideali che la caratterizzano, ovvero: solidarietà, tolleranza, coesione sociale e rispetto per le diversità - ha dichiarato il primo cittadino Antonio Terra - promuovere la cultura della donazione vuol dire promuovere quel senso di comunità che deve rappresentare il collante del nostro vivere quotidiano. Donare non è solo un gesto di generosità, ma un atto di civiltà e condivisione. Un ringraziamento particolare quest’oggi va alla Recordati per il grande gesto di generosità verso la nostra comunità ed a tutti i volontari dell’Avis iniziando dal Presidente Francesco Marchionni e Aldo Consani figura storia e punto di riferimento di tutto il gruppo Avis apriliano”.