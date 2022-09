Partono i lavori di restyling della biblioteca Giacomo Manzù

Stanno per iniziare i lavori di manutenzione, adeguamento impiantistico e ammodernamento nella biblioteca comunale Giacomo Manzù di Aprilia. Il piano di interventi ha una copertura finanziaria di 350 mila euro, 280 dei quali sono parte di un finanziamento che l’assessorato ai Lavori Pubblici ha richiesto e ottenuto dalla Regione Lazio e 70mila euro provenienti dalle casse comunali di piazza Roma.

Per portare a termine il restyling della struttura comunale, dal 12 al 18 settembre tutti i servizi della biblioteca comunale saranno sospesi al pubblico per consentire le operazioni di sgombero dei locali della biblioteca comunale e l’allestimento della sala Manzù. Dal 19 settembre fino alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della biblioteca comunale, la sala Giacomo Manzù verrà adibita esclusivamente a “sala studio” per gli utenti della biblioteca negli attuali orari di apertura al pubblico. Inoltre, in questo periodo è sospeso il servizio di prenotazione sale per mostre e convegni. E dal 6 settembre fino alla fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio della biblioteca comunale, resta sospeso il servizio di consultazione dei libri, di prestito librario e gli altri servizi della biblioteca.

“Nello specifico - spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso - i lavori riguarderanno l'installazione dell'impianto fotovoltaico e di componenti impiantistiche, la revisione e manutenzione degli infissi esterni e interni, la riparazione e rifinitura degli intonaci interni ed esterni, la ritinteggiatura delle pareti interne e l'isolamento acustico degli ambienti. Inoltre, il progetto prevederà l'adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione, dell'impianto di condizionamento e di quello antincendio, dell'impianto rete dati e Wi-Fi e opere edili accessorie all'adeguamento impiantistico (assistenza muraria, pavimenti e controsoffitti). Infine, per la nuova biblioteca è prevista la realizzazione di un nuovo bagno nella sala conferenze al piano terra, la costruzione di una pensilina di copertura nel terrazzo sul prospetto est del primo piano”.“Chiediamo agli utenti di avere un po’ di pazienza, aggiunge l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, moltopresto avremo un Biblioteca con più servizi e ancora più efficienti. Ci scusiamo per i disagi maa breve riconsegneremo una struttura rinnovata e moderna”.