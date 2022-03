Scuole

Aprilia, liceo Meucci diventa “plastic free” e mette al bando le bottigliette d’acqua

Grazie ad un progetto presentato nel 2019 l’istituto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione. Installati tre erogatori di acqua; per studenti e personale in arrivo le borracce così da eliminare l’utilizzo delle bottigliette usa e getta in plastica