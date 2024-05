Monastero ortodosso a rischio sfratto: l'appello dei monaci

Il monastero ortodosso di C ampo di Carne, nel territorio di Aprilia, sotto sfratto. La chiesa ortodossa è stata fondata nel 1991 da monsignor Antonio De Rosso, consacrato prete cattolico da Albino Luciano e poi diventato vescovo ortodosso. La storia di questo monastero e le vicende giudiziarie che ora lo riguardano sono raccontate da padre Luca Monti, che attraverso l'agenzia di stampa Adnkronos lancia un appello per salvare la struttura: "Stanno cercando di forzare i tempi per cedere l'immobile - ha spiegato - Chiediamo soltanto che si attenda l'udienza del tribunale di Latina fissata per il 3 luglio".

“Questo monastero - spiega all'Adnkronos il padre superiore - è la nostra sede legale ed è la sola chiesa che possediamo in Italia. Poco prima di morire, monsignor De Rosso ha acceso un mutuo, non a nome della chiesa ma della diaconia Onlus tuttora esistente”. Dal 2014 però, in assenza di disponibilità economiche, il mutuo non è stato più pagato e la chiesa è andata all'asta. Diverse aste giudiziarie si sono concluse con un nulla di fatto, mentre due anni fa l'edificio è stato acquistato da un gruppo di indiani per la cifra di 124mila euro. Nel frattempo hanno continuato a tenersi le funzioni religiose ortodosse. "La cosa strada - spiega ancora padre Monti - è che si sono palesati per avere i loro diritti solo qualche mese fa. Noi non abbiamo ricevuto nessuna notifica, probabilmente perché si riteneva che la chiesa fosse vuota. Abbiamo chiesto al tribunale di sospendere la vendita in attesa dellìudienza del 3 luglio. In teoria fino a quella data tutto dovrebbe restare fermo, invece è arrivata una mail che comunica uno sfratto esecutivo che avverrà il 6 maggio".

Questo significa che, all'indomani delle celebrazioni della Pasqua ortodossa, la chiesa dovrebbe essere smantellata. Ma padre Monti ribadisce la sua richiesta: attendere l'udienza del 3 luglio, durante la quale, ora che ci sono i mezzi per pagare, si riproporrà l'acquisto della struttura.