Agricoltura, enogastronomia e floricoltura: torna la Mostra di Campoverde

Torna anche quest’anno la Mostra Agricola Campoverde che si terrà dal 22 al 25 aprile e dal 29 aprile al 1 maggio presso l'area fiere di Campoverde ad Aprilia, con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Aprilia, della Provincia di Latina, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dall’Associazione interregionale Giornalisti Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Circa 350 stand, già sold out, e tutti i settori merceologici rappresentati legati all'agricoltura, alla floricoltura e all'innovazione, oltre all'enogastronomia e ai prodotti tipici.

Alla presentazione questa mattina hanno preso parte la Tre M con l'amministratore Cecilia Nicita, il direttore Johnny Passa, i responsabili degli espositori Sonia Sette, Fabio Casiello e Gianni Bernardi, oltre al sindaco Antonio Terra.

La Zootecnia rappresenta uno dei punti di forza della Mostra Agricola, che ha avviato una importante collaborazione con la Asl, l’Istituto zooprofilattico e l’ordine dei medici veterinari della provincia di Latina. In fiera ci sarà anche un help desk veterinario. Inoltre, gli animali del noto addestratore Daniel Berquiny, come dromedari, pellicani, struzzi, il Bue dei Watussi, alpaca, mucche nane la falconeria con le specie dei rapaci che si esibiranno in volo; la scuola cinofila con Tobyas Popovici, il "kinder circus" per i più piccoli. Presente il salone del Peperoncino con mostra fotografica, laboratori didattici, degustazione e vendita di specialità piccanti e competizioni tra i degustatori. Uno spazio sarà dedicato ai laboratori del gusto a cura di Tiziana Briguglio, con focus sui prodotti tipici, convegni di settore e presentazioni di libri. Ci saranno inoltre le creazioni floreali della flower designer Savina Tatti. Importante collaborazione avviata anche con la Latina Formazione Lavoro. Tra gli spettacoli in programma: dimostrazioni e prove di abilità di attacchi carrozze a cura della Fitetrec Ante, rappresentazioni di molitura domiciliare di grano con Mulino di tempo, esposizione macchinari agricoli d’epoca con dimostrazione di funzionamento di Trebbia "a fermo" e di Sgranasfogliatrice, prove di forza "old tractor pulling", tiro della slitta con trattori d'epoca a cura dell’asd Ala Littoria.

I primi quattro giorni della fiera saranno dedicati all’associazione Butteri delle Paludi Pontine, mentre dal 29 aprile all’1 maggio la Mostra ospiterà lo Special Event The Western show Campoverde 2023 che coinvolge 190 vitelli. Attenzione anche al sociale, con la presenza dell'autoemoteca Avis il 22, 24 e 29 aprile con punto raccolta sangue per donatori. Sempre insieme ad Avis sarà dedicata la giornata del 24 aprile alla visita delle scolaresche in fiera. Importante la collaborazione con la Polizia stradale di Aprilia con uno stand sulla sicurezza stradale.

“La Fiera è un volano per la nostra economia e crea occasione di incontro, di socialità, rappresenta una vetrina per le associazioni culturali, per le eccellenze in ogni campo” ha sottolineato Cecilia Nicita.