Potenziamento delle linee di trasporto per le scuole: da Astral 12 nuove corse giornaliere

Nove mezzi impegnati per un totale di circa 230 km percorsi quotidianamente. È quanto concordato con il Comune di Aprilia per venire incontro alle esigenze degli studenti

Dodici nuove corse ogni giorno, 9 mezzi impegnati per un totale di circa 230 km percorsi quotidianamente. È quanto concordato da Astral con il Comune di Aprilia, per poter venire incontro alle esigenze di studenti e cittadini e potenziare le linee di trasporto pubblico locale. Le nuove linee, il cui tragitto è consultabile sul sito del Comune di Aprilia, sono già attive. Le tratte, gestite direttamente dall’azienda regionale, puntano a raggiungere anche zone della città non servite dal Tpl negli orari di ingresso e uscita delle scuole.

Per poter viaggiare sugli autobus sarà possibile acquistare un abbonamento presso l’azienda Tesei in via Nettunense, oppure un titolo di viaggio per la singola corsa su app MyCicero. “Siamo ben lieti di aver ottenuto da Astral una prosecuzione di quanto già sperimentato lo scorso anno – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici e Trasporti Luana Caporaso – Le nuove corse sono state progettate grazie al dialogo in seno al tavolo istituito dal Prefetto di Latina in queste settimane, a partire dalle esigenze dei cittadini. Linee e orari sono ancora provvisori, anche perché molte scuole ancora non hanno adottato l’orario definitivo. In linea generale, comunque, come accaduto lo scorso anno e come avviene anche con le corse del Tpl gestite da Tesei, puntiamo a monitorare l’utilizzo delle linee da parte dei cittadini per poter rimodulare ulteriormente le corse sulla base delle reali esigenze della città”.

Il Comune di Aprilia ricorda ai cittadini che, ove non presenti fermate Tpr lungo il percorso delle nuove linee, gli autobus si fermeranno su segnalazione e richiesta degli utenti. “Permangono sicuramente delle criticità – conclude l’assessora Caporaso – si tratta peraltro di criticità a livello strutturale, dovute non solo alle risorse limitate a nostra disposizione, ma anche e soprattutto alla necessità di riadattare continuamente quanto previsto dal Piano triennale del TPL con le modifiche agli orari stabiliti da ciascun istituto, in totale autonomia. Orari che, tra l’altro, cambiano non solo da un anno scolastico all’altro, ma anche durante questi primi mesi di avvio delle attività didattiche”.

Alcune piccole variazioni di orario sono state introdotte anche sulle linee ordinarie del Tpl gestite da Tesei Bus, proprio per venire incontro alle esigenze degli studenti. Le corse aggiornate sono disponibili sul sito del Comune.