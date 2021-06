Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza ad Aprilia, l’incontro con Marco Omizzolo

E’ in programma per mercoledì 23 giugno l’incontro pubblico organizzato dall’Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza del Comune di Aprilia con Marco Omizzolo. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che l’Osservatorio intende proporre alla città, già da tempo programmati e rinviati a causa della pandemia; momenti di riflessione che riguardano temi discussi nel corso dell’ultima riunione – poco più di un mese fa – e che puntano a coinvolgere la cittadinanza, in attesa di poter avviare, a partire da settembre, alcuni percorsi educativi anche nelle scuole della città.

Si parte dunque con l’incontro con Marco Omizzolo, sociologo dell’Eurispes, presidente dell’Associazione Tempi Moderni e punto di riferimento per le battaglie sindacali contro il caporalato e lo sfruttamento di lavoratori stranieri nelle campagne dell’agro pontino (e non solo). Ha scritto numerose pubblicazioni, tra le quali “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana”, “Essere migranti in Italia. Per una sociologia dell'accoglienza” e “Migranti e diritti. Tra mutamento sociale e buone pratiche” e collabora con diverse testate giornalistiche nazionali, scrivendo spesso su temi legati a migrazione e lavoro, criminalità organizzata e ambiente. Più volte ha ricevuto minacce per il suo impegno per la legalità e contro fenomeni di sfruttamento del lavoro.

L’incontro è previsto alle 18 presso il parco Europa di via Francia; vedrà anche gli interventi del sindaco Antonio Terra e del presidente dell’Osservatorio Fabrizio Marras.