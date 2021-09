GirolevitespezzateDAY: parata in bici ad Aprilia per ricordare le vittime del lavoro

La città aderisce all’iniziativa lanciata da Domenico Nese che si terrà in contemporanea in diversi altri comuni del Paese. L’appuntamento domenica 12 settembre

#GirolevitespezzateDAY: anche la città di Aprilia ha aderito quest’anno all’iniziativa lanciata da Domenico Nese che già due anni fa aveva fatto tappa nel comune pontino, in occasione del tour in bicicletta ideato per coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza sul lavoro e sull’importanza della prevenzione.

Domenica 12 settembre, a partire dalle 16, con partenza davanti alla sede municipale di piazza Roma, si terrà una parata in bicicletta – organizzata grazie alla collaborazione con ASD Ciclistica Aprilia e il comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano – per ricordare tutte le vittime del lavoro. L’iniziativa di quest’anno – che ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si terrà in contemporanea anche in altri comuni italiani, sparsi nell’intera penisola. L’evento è pubblico e gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini, che potranno partecipare con la propria bicicletta. Il percorso, di circa 10 km, è di facile percorrenza e dopo aver attraversato il centro urbano si concluderà presso il parco Falcone e Borsellino (clicca qui per vedere l’intero percorso).

“Abbiamo aderito con convinzione anche quest’anno a questa importante iniziativa – commenta il sindaco Antonio Terra – ringrazio Domenico Nese per aver ideato questo evento e per esser riuscito a coinvolgere numerose Città in tutte le Regioni d’Italia. Il fenomeno delle morti sul lavoro è ancora troppo esteso (ogni anno perdono la vita più di 1000 persone nel nostro Paese) ed è importante che ognuno di noi faccia la propria parte nel diffondere una corretta cultura della sicurezza. Anche per questo invito tutti i cittadini a prender parte alla parata in bicicletta di domenica 12 settembre”.